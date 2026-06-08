Netanyahu ve Trump'tan İran görüşmesi - Son Dakika
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Netanyahu ve Trump'tan İran görüşmesi

08.06.2026 15:38
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İsrail lideri Netanyahu, Trump ile İran'ın saldırılarını durdurduğu gün ikinci kez görüştü.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın saldırıları durdurduğunu açıklamasından kısa süre önce aynı gün içinde ikinci kez telefonda görüştüğünü öne sürdü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu ile Trump gün içinde ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, söz konusu görüşmenin İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını durdurduğunu açıklamasından kısa süre önce yapıldığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Netanyahu'nun Trump ile görüşmesinin ardından, İsrail Başbakanı'nın İran'a akşam ve gece saatlerinde düzenlenmesi planlanan saldırıları durduracağı ileri sürüldü.

İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu ve Trump'tan İran görüşmesi - Son Dakika

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