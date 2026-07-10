Netanyahu ile Trump arasında kritik görüşme

(TEL AVİV) - İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin Netanyahu ile Trump arasındaki sürekli temasların bir parçası olduğu belirtildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki koordinasyonun çeşitli alanlarda sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar aktarıldı:

"Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki sürekli temasların bir parçası olarak, bu akşam ikili arasında bir görüşme daha gerçekleştirildi, bu görüşmede, çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Başkan Trump, Başbakan'a Körfez'deki ABD hamleleri hakkında bilgi verdi."

Başbakan ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin İsrail Devleti'nin varlığına karşı yaptıkları açıklamaların ciddiyetine ve İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgelerinin kurulması ihtiyacına değindi."