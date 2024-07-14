Netanyahu'ya açık öldürme tehditleri

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisi, ailesi, bakanlar ve kamu görevlilerine yönelik "açık öldürme tehditlerine tanık olduklarını" belirterek, bu konuda "gerçek hiçbir şey yapılmadığını" söyledi.

İsrail Başbakanlığından, Netanyahu'nun haftalık kabine toplantısındaki konuşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

"Başbakan ve aile üyelerine, bakanlara ve kamu görevlilerine yönelik açık öldürme ve şiddet tehditlerine tanık olduklarını" belirten Netanyahu, bu konuda "birkaç küçük istisna dışında somut hiçbir şey yapılmadığı ve bunun başsavcının işi olduğu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine işaret ederek, birçok kişinin buna ilişkin "tehlike işaretleri" olduğunu söylediğini belirterek, "(Biz de) Tehlike işaretlerini görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.