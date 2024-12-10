Netanyahu Yolsuzluk Davasında İfade Verdi - Son Dakika
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Netanyahu Yolsuzluk Davasında İfade Verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluk davasında hakim karşısına çıkarak suçlamaları reddetti.

10.12.2024 15:16
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Görevdeyken yargılanan ilk İsrail başbakanı olan Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında ifade vermek üzere ilk kez Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, yolsuzluk davasında ilk kez ifade vermek üzere hakim karşısına çıkan Netanyahu, "Hatırladığım kadarıyla gerçeği söylemek için bu anı 8 yıldır bekliyordum." dedi.

Hakim karşısında ifade vermesinin kendisine yöneltilen iddiaları ortadan kaldırma fırsatı sunduğunu öne süren Netanyahu, "Suçlamalarda büyük bir saçmalık ve büyük bir adaletsizlik var." ifadesini kullandı.

Başbakan Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad ise, başbakanın ifadesi sırasında mola almasına ve notlar tutmasına izin verilmesini istedi.

Netanyahu'ya destek vermek için mahkeme salonunda çok sayıda milletvekili ve bakanın da hazır bulunduğu belirtildi.

Netanyahu, ifadesinin "7 cephede savaş verirken" alındığını öne sürdü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'deki gelişmeler ve "7 cephede verdikleri savaşa" odaklanması gerektiğini savunarak, mahkemede ifade vermesinin bunu zorlaştırdığını öne sürdü.

"İsrail'i ve devleti yedi (savaş) cephesinde yönetiyorum ve tüm bunları aynı anda yapabileceğimi düşündüm ve hala düşünüyorum." diyen Netanyahu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç gün önce bölgemizde bir deprem oldu. Orta Doğu'nun çehresini çoktan değiştirdik ve bunun küresel etkileri var. Dikkatimi gerektiriyor. Ülkenin ihtiyaçları ile davanın ihtiyaçları arasında bir denge bulmak mümkün."

Netanyahu, görevi kötüye kullandığı suçlamalarının "tamamen saçma" olduğunu savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, makamını şahsi menfaati için kullandığı yönündeki iddiaların "tamamen saçma" olduğunu öne sürerek, "Gece gündüz çalışıyorum, gece 1 veya 2'de yatağa giriyorum, ailemi ve çocuklarımı görmeye neredeyse hiç vaktim olmuyor, bu da ödenmesi gereken büyük bir bedel." dedi.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddialarına ilişkin Netanyahu şunları söyledi:

"Bazen bir puroyla oturuyorum ve hepsini içemiyorum çünkü toplantılar arasında içiyorum. Şampanyadan nefret ediyorum, içemiyorum."

Netanyahu, basının olumsuz haberler yaydığını öne sürdü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisi kritik ulusal meselelerle uğraşırken basının olumsuz haberler yaydığını öne sürdü.

Eşi Sara'nın da benzer şekilde basın tarafından itibar suikastına uğradığını öne süren Netanyahu, "(Sara) kanser hastalarını, yalnız askerleri ziyarete gider." dedi.

Netanyahu, ifadesi sırasında kendisine iletilen bir notun ardından "ulusal güvenlik" çerçevesinde olduğu bildirilen bir meseleyle ilgilenmek için mahkeme salonundan çıktı.

Başbakanın avukatı, iddianamede "çok sayıda boşluk" olduğunu öne sürdü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baş avukatı Amit Hadad, Başbakanın ifadesinden önce Kudüs Bölge Mahkemesinde yolsuzluk davasına ilişkin konuşma yaptı.

Hadad, Netanyahu'ya karşı açılan üç davada da iddianamede "çok sayıda boşluk ve alışılmadık yön" olduğunu ileri sürdü.

Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlamasına ilişkin Hadad, Netanyahu ile Elovitch arasında "böyle bir anlaşmaya vardıkları resmi bir anlaşma veya diyalog olmadığını" iddia etti.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu'ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu Yolsuzluk Davasında İfade Verdi - Son Dakika

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