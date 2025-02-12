Netanyahu Yolsuzluk Davasında Savunma Yaptı - Son Dakika
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Netanyahu Yolsuzluk Davasında Savunma Yaptı

İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili duruşmada hakim karşısına çıktı.

12.02.2025 23:48
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada savunma yapmak üzere bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu, ilgilenmesi gereken bir güvenlik meselesi sebebiyle duruşmaya geç katıldı.

Netanyahu, duruşmada hakkındaki iddialara ilişkin sorulan sorulara yanıt verdi.

Mahkemede 10 Şubat'ta yaptığı savunmada hakimlere sesini yükseltmesi üzerine sert bir tepkiyle karşılaşan Netanyahu, bu kez de davanın "uydurma" ve "saçmalık" olduğunu öne sürerek "8 yıldır bu cehennemde sürükleniyorum." dedi.

Duruşmada zaman zaman Netanyahu'nun avukatı ile davanın savcısı arasında bağrışmaya varan tartışmalar yaşandı.

Netanyahu'nun 10 Aralık 2024'te başlayan duruşmalarda haftada 3 kez savunma yapması planlanıyordu. Buna karşın Netanyahu, ameliyat olmasının yanı sıra işgal altındaki Suriye toprağı Hermon Dağı'na gitmesi, ABD gezisi gibi çeşitli gerekçelerle daha önceki bir çok duruşmaya katılmadı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu'ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu Yolsuzluk Davasında Savunma Yaptı - Son Dakika

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