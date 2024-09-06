Netflix'in popüler dizisi 'You'yu müzikleriyle tanınan Breathe Türkiye'de konser verecek

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Netflix'in popüler dizilerinden "You"nun müziğini yapan Avustralyalı ikili Breathe, 3 konserlik mini turne için Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.

Sean Walker ve Andrew Grant'ın oluşturduğu grup, soul ve elektronik müziği harmanlayarak dinleyicilerin beğenisini kazandı.

İkili, 3 Ekim'de İstanbul'da Blind'da, 4 Ekim'de Ankara'da Kulüp Müjgan'da ve 5 Ekim'de İzmir'de Cliff Venue'de sahne alacak.