Netflix'in popüler dizilerinden "You"nun müziğini yapan Avustralyalı ikili Breathe, 3 konserlik mini turne için Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak.
Sean Walker ve Andrew Grant'ın oluşturduğu grup, soul ve elektronik müziği harmanlayarak dinleyicilerin beğenisini kazandı.
İkili, 3 Ekim'de İstanbul'da Blind'da, 4 Ekim'de Ankara'da Kulüp Müjgan'da ve 5 Ekim'de İzmir'de Cliff Venue'de sahne alacak.
Son Dakika › Güncel › Netflix'in popüler dizisi 'You'yu müzikleriyle tanınan Breathe Türkiye'de konser verecek - Son Dakika
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