Neuralink'in yerleştirdiği çip beyinden ayrılmaya başladı - Son Dakika
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Neuralink'in yerleştirdiği çip beyinden ayrılmaya başladı

Neuralink\'in yerleştirdiği çip beyinden ayrılmaya başladı

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink, ilk kez bir insanın kafatasına yerleştirdikleri çipin beyinden ayrılmaya başladığını bildirdi. Çipin geriye çekilen bağlantı kabloları nedeniyle işlenen veri miktarı azaldı. Firma, bu durumun kullanıcının sağlığına zarar vermediğini belirterek cihazın işlevselliğini arttırmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

10.05.2024 16:38
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Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink, ilk kez bir insanın kafatasına yerleştirdikleri çipin beyinden ayrılmaya başladığını bildirdi.

Neuralink'in internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Noland Arbaugh'un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarı azaldı.

Firma, kabloların geriye çekilmesiyle işlenen veri miktarının azalmasının ilk beyin çipi kullanıcısı Arbaugh'un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğini belirterek cihazın işlevselliğini arttırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Beynine 28 Ocak'ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti. Neuralink, şubatın sonlarından itibaren çipin daha az veri yakaladığını duyurmuştu.

Yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği kazadan sonra elleri ve ayakları felçli kalan Arbaugh, 4 Mayıs'ta X hesabından yaptığı canlı yayında soruna rağmen çipi kullanarak satranç oynamıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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