Nevruz Çiçekleri Malatya\'da Açtı

Malatya'nın Kale ve Battalgazi ilçelerinde rakımı düşük bölgelerde nevruz çiçekleri açtı.
Kale ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde kar ve soğuk havaların ardından havaların ısınmasıyla birlikte nevruz çiçekleri açmaya başladı.
Karların erimesiyle, dağların yamaçlarında yüzünü gösteren nevruz çiçekleri, Karakaya Barajı kıyısındaki mahallede çocukların sevinç kaynağı oldu.
Çocuklar çiçek açan nevruzları topladı.
