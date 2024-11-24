Nevşehir-Aksaray Kara Yolu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kapandı

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NEVŞEHİR- Aksaray kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma kapatıldı. Gülşehir ilçesinde kayganlaşan yolda sürücüsü öğrenilemeyen 50 NK 474 plakalı minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla minibüsten çıktı. Ekiplerin kar nedeniyle kapanan yollarda çalışmaları sürüyor.