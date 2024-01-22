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Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, TÜGVA üyesi gençlerle buluştu - Son Dakika
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Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, TÜGVA üyesi gençlerle buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları' çerçevesinde Kırşehir'den Nevşehir'e gelen TÜGVA üyesi gençlerle bir araya geldi. Başkan Savran, gençlerle yapılan sohbette, gençlerin geleceğe dair hedefleri ve hayalleri olması gerektiğini vurgulayarak, onların milli ve manevi değerlere sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, TÜGVA üyesi gençlerle buluştu
22.01.2024 - 15:17,
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Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları" çerçevesinde Kırşehir'den Nevşehir'e gelen TÜGVA üyesi gençlerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık tarafından gençlerin milli ve manevi değerlere sahip çıkan nesiller olarak yetişmelerini ve birlikte vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde TÜGVA Kırşehir İl Temsilciliği üyeleri Nevşehir'e geldi.

Başkan Savran, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi'nde konuk edilen gençlerle sohbet etti.

Yeni neslin daha müreffeh bir ülkede yaşamaları için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Savran, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için farklı ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin de geleceğe dair hedefleri ve hayalleri olmalı. Okuyarak, dinleyerek, öğrenerek hayata kendilerini çok iyi hazırlamalılar. İçinde insan sevgisi olan milli ve manevi değerler konusunda hassas gençlere ihtiyacımız var. Gençlerimizi hayata daha güzel hazırlayabilmek için bizler de heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Nevşehir Belediyesi, Gençlik, Spor, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

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