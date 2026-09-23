Nevşehir'de Akdeniz bitkilerine yönelik 18. OPTIMA Toplantısı başladı - Son Dakika
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Nevşehir'de Akdeniz bitkilerine yönelik 18. OPTIMA Toplantısı başladı

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Nevşehir'de Akdeniz bitkilerinin sistematik biyolojisi ve korunmasına yönelik 18. OPTIMA Toplantısı başladı. NEVÜ ev sahipliğindeki etkinlikte Rektör Aktekin, Akdeniz havzasının bitki çeşitliliğinin doğal ve kültürel miras açısından değer taşıdığını belirtti.

Nevşehir'de, Akdeniz bölgesi bitkilerinin sistematik biyolojisi ve korunmasına yönelik bilimsel çalışmaların ele alındığı "18. Akdeniz Bitki Sistematikçileri Birliği (OPTIMA) Toplantısı" başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden (NEVÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğindeki etkinlik, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, toplantıdaki konuşmasında, Akdeniz havzasının sahip olduğu zengin bitki çeşitliliğinin bilimsel araştırmaların yanı sıra doğal ve kültürel mirasın korunması bakımından da önemli bir değer taşıdığını belirtti.

Aktekin, bitki çeşitliliğinin belgelenmesi, araştırılması ve korunmasına yönelik uluslararası bilimsel çalışmaların, sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

NEVÜ'nün "Doğal ve Kültürel Miras Turizmi" alanında ihtisaslaşan bir üniversite olarak doğal ve kültürel mirasın araştırılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik akademik çalışmalara önem verdiğini ifade eden Aktekin, etkinliğin bu yaklaşım doğrultusunda üniversitenin uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sağlayan önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirtti.

Etkinlik, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin Akdeniz bölgesi bitkileri üzerine gerçekleştirilen güncel bilimsel çalışmaların ele alındığı oturumlarla devam edecek etkinlik, 26 Eylül'da sona erecek.

Kaynak: AA
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