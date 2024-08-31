Nevşehir'de Bahçeli köyünde erik kurutma gelir kaynağı oldu - Son Dakika
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Nevşehir'de Bahçeli köyünde erik kurutma gelir kaynağı oldu

Nevşehir\'de Bahçeli köyünde erik kurutma gelir kaynağı oldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde bu yıl yaklaşık 160 ton erik kurutuluyor. Kurutulan erikler iç ve dış piyasaya gönderilerek ihracat yapılıyor. Organik olduğu için talep artıyor ve köydeki ailelerin geçimini sağlıyor. Köyde ayrıca kayısı kurutma işlemi de yapılmaktadır.

31.08.2024 13:15
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KAPADOKYA Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan üst ölçekli planda, ekolojik tarım yapılan köy olarak tescillenen Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde bu yıl yaklaşık 160 ton erik kurutuluyor. Muhtar Kadir Korkmaz, "Eriğin kurutulması ile 150-200 ton kuru eriği iç ve dış piyasaya gönderiyoruz. Kurutulmuş erikleri ABD ve Azerbaycan gibi dış piyasaya gönderiyoruz. 10 yıldır ihracatımız devam ediyor. Organik olduğu için talep artıyor. İç ve dış piyasaya ihracımız artarak devam ediyor. Köyümüzde 100'ün üzerinde aile bundan geçimini sağlıyor" dedi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli Köyü, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan üst ölçekli planda, ekolojik tarım yapılan köy olarak tescillendi. Bölgede yaşayan çiftçilerin ürettiği erikler kurutularak, yerli ve yabancı mutfakları süslüyor. Bölgede yetişen sarı, siyah ve pembe türlerindeki erikler evlerin damlarında kurutularak, hem ihraç ediliyor hem de bölge halkının en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor. Muhtar Kadir Korkmaz, Bahçeli köyünde yaklaşık 50-60 yıl önce kayısı kurutularak başlayan meyve kurutuculuğunun erik ile devam ettiğini belirtti.

'YILLIK ÜRETİMİMİZ 600-700 TON DÜZEYİNDE'

Bu yıl 600 ton yaş eriğin değerlendirildiğini belirten Korkmaz, "Kurutulmuş haliyle 160-170 ton kurutulmuş eriğin iç ve dış piyasaya sürülmesini planlıyoruz. Önce kayısıdan başladık. Şu an ilerleyip gidiyoruz ve daha da ilerlemeyi düşünüyoruz. Erik potansiyelimiz artmaya başladı. Yıllık üretimimiz 600-700 ton düzeyinde. Eriğin kurutulması ile 150-200 ton kuru eriği iç ve dış piyasaya gönderiyoruz. Kurutulmuş erikleri ABD ve Azerbaycan gibi dış piyasaya da gönderiyoruz. 10 yıldır ihracatımız devam ediyor. Organik olduğu için talep artıyor. İç ve dış piyasaya ihracımız artarak devam ediyor. Organik olduğu için aroması, lezzeti gün kurusu olarak. Bahçeli köyümüzde 100'ün üzerinde aile bundan yararlanıyor" dedi.

'KÖYÜMÜZDEKİ ÜRÜNLER TALEBİ KARŞILAMIYOR'

Bölgede tarım ve hayvancılık ile uğraşan Mustafa Özata ise "Bahçeli köyünde ürünlerimiz katma değer oluşturularak piyasaya sürülür. Kayısı ve erikte kurutma işlemi tamamen doğal kurutma şeklinde uygulanıyor. Son zamanlarda artan talepler üzerine sadece köyümüzdeki ürünler talebi karşılamaya yetmediği için civar şehirlerden de gelen ürünlerle tonajımızı yükseltiyoruz. Bu yıl 500-600 ton olarak köyümüze yaş erik geldi. Burada çekirdeği çıkartılarak kurutma işlemi yapılarak yaklaşık 160-170 ton kuru erik elde edilmesi planlanıyor. Kurutulmuş erikler ise iç piyasa ve Uzakdoğu ile Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Eriklerin çekirdekleri de kalorifer kazanlarında ve sobalarda ısınma amaçlı kullanıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

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