Nevşehir'de Battaniyeye Sarılı Erkek Cesedi Bulundu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde boş arazide battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu.

Karapınar beldesindeki kum ocağı mevkisinde koyunlarını otlatırken arazide battaniyeye sarılı ceset gören çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, bir süre önce tabancayla öldürüldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.