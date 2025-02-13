Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta eski eşi Servet Nur Şahin'i (26) tabancayla vurarak ölümüne neden olan E.Y'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Nevşehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta dün Şahin ile eski eşi E.Y. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y. tabancayla eski eşine ateş etmiş, yaralanan kadın kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.
Şüpheli ise bir süre sonra polise teslim olmuştu.
İki çocuk annesi Şahin'in cenazesi, öğle vakti Hacı Hamdi Tüfekçi Camisi'nde kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Eski Eş Cinayeti: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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