Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir'de Feci Kaza: 2 Ölü, 7 Yaralı

19.03.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acıgöl'de iki otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobil ile minibüsün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yasin Ç'nin kullandığı 50 LF 858 plakalı otomobil, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birine Hasan S. yönetimindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki Aras C. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 20:32:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.