Nevşehir\'de feci kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

NEVŞEHİR'de TIR ile çarpışan otomobildeki Aslan Efe Yıldız (2) hayatını kaybetti, baba Burak ile anne Didem Nur Yıldız yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gülşehir- Nevşehir kara yolunda meydana geldi. Burak Yıldız idaresindeki 50 AFE 506 plakalı otomobil, Yüksel M. yönetimindeki 50 AEZ 648 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumundaki sürücünün oğlu Aslan Efe Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü ile yanındaki eşi Didem Nur Yıldız, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan Efe Yıldız'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardında morguna götürüldü. TIR şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.