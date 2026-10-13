Nevşehir'de fuhuş operasyonu yapan polis ve jandarma 26 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Nevşehir'de fuhuş operasyonu yapan polis ve jandarma 26 şüpheliyi gözaltına aldı

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Nevşehir\'de fuhuş operasyonu yapan polis ve jandarma 26 şüpheliyi gözaltına aldı
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa teşvik ve aracılık etme, fuhşu kolaylaştırma ve fuhuş için yer temin etme suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

Nevşehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "fuhşa teşvik ve aracılık etme", "fuhşu kolaylaştırma" ve "fuhuş için yer temin etme" suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıNevşehirGüvenlikJandarma3. SayfaGüncelPolisSuçSon Dakika

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