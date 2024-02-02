 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Derinkuyu'da 14 çuval kabak çekirdeği çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Derinkuyu'da 14 çuval kabak çekirdeği çalan zanlı yakalandı

Derinkuyu\'da 14 çuval kabak çekirdeği çalan zanlı yakalandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir depodan çalınan 14 çuval kabak çekirdeği ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, depo çevresinde durdurulan bir kamyonette çekirdekler ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, çekirdekler sahibine teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

02.02.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 14 çuval kabak çekirdeği çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depodan 14 çuval kabak çekirdeği çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada, depo çevresinde bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonetin kasasında 14 çuval kabak çekirdeği ele geçirildi, sürücü M.A.S. gözaltına alındı.

Çekirdekler sahibine teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Derinkuyu, Nevşehir, Güvenlik, Hırsızlık, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derinkuyu'da 14 çuval kabak çekirdeği çalan zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:14:06. #1.12#
SON DAKİKA: Derinkuyu'da 14 çuval kabak çekirdeği çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement