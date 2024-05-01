Nevşehir\'de Kaçak Balık Avlayan 2 Kişi Yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak balık avlayan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İlçeye bağlı Karacaşar Mahallesi mevkisinde rutin devriye görevini yerine getiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılırmak'ta yasa dışı balık avlayan A.D. (56) ve T.D'yi (59) suçüstü yakaladı.
Şüphelilere ait bot, pompa, 2 kürek, yaklaşık 400 metre uzunluğunda ağ ve avlanmış 200 sazana el konuldu.
Malzemeler ile balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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