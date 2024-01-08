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Nevşehir'de Kaza: 2 Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Kaza: 2 Sürücü Hafif Yaralandı

Nevşehir-Niğde yolu Kaymaklı beldesinde meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve biri takla attı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücüler tedaviyi reddetti.

08.01.2024 - 18:36,  Güncelleme: 18:37
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NEVŞEHİR'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü, hafif yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Nevşehir- Niğde yolu Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 50 EU 747 plakalı otomobil ile 50 ZB 913 plakalı otomobil, beldenin girişindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler tedaviyi kabul etmezken otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı. Diğer yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 otomobilin çarpıştığı, araçlardan birinin takla attığı ve kazayı görenlerin bölgeye koştuğu görüldü. (DHA)

Nevşehir\'de Kaza: 2 Sürücü Hafif Yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nevşehir'de Kaza: 2 Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
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