Nevşehir'de Kaza: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de Kaza: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Nevşehir\'de Kaza: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
20.06.2026 08:17
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Nevşehir'de otomobilin refüjdeki direğe çarpması sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Arzuman A. yönetimindeki 01 GC 685 plakalı otomobil, Nevşehir- Avanos kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Arzuman A, eşi Gülşah A. ile çocukları Ayça A. ve Uras A. yaralandı. Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayça A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de ikamet ettikleri öğrenilen ailenin Kayseri'deki bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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