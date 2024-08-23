Nevşehir'de KGYS kameralarıyla kaydedilen trafik kazaları

Nevşehir'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt genelinde son dönemde yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini paylaştı.
Trafik başkanlığının internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, Nevşehir'de 2000 Evler ve 15 Temmuz mahallelerindeki farklı noktalarda kavşağa kontrolsüz giren araçların seyir halindeki başka araçlara çaptığı görüldü.
Paylaşımda, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde farklı zamanlarda kırmızı ışıkta duramayan araçların karıştığı iki kazaya da yer verildi.
Trafik Başkanlığı, görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.
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