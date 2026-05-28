Nevşehir'de Kıyma Makinesine Kapanan Adam Kurtarıldı

Nevşehir'de et çektiği sırada elini kıyma makinesine kaptıran kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İbrahimpaşa Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'ndeki iş yerinin önünde et çeken Tayfur Saygılı, sağ elini kıyma makinesine kaptırdı.
Parmağını makineden kurtaramayan Saygılı ve yanındakiler, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiyenin kıyma makinesini kesmesiyle kurtarılan Saygılı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
