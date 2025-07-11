Nevşehir'de Minibüs Yangını

NEVŞEHİR'de, araç tamiri yapılan bir işyerinde kaynak makinasından çıkan kıvılcım nedeniyle park halindeki minibüs alev aldı. Yangın, itfaiye erlerinin çalışması ile söndürüldü.

Yangın, Yeni Sanayi Sitesi 7'nci Bloktaki araç tamiri yapan bir işyerinde meydana geldi. İşyerinde kaynak yapıldığı sırada, kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar park halindeki minibüse sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü kapladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Araçta hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,