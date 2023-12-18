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İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış•
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
H.D. idaresindeki 38 EE 435 plakalı otomobil ile B.Ö. yönetimindeki 38 AAT 028 plakalı otomobil, Nevşehir- Kayseri kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı - Son Dakika