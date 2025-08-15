Nevşehir'de Ruhsatsız Tüfekle Yakalandı

Nevşehir'de aracında 2 ruhsatsız av tüfeği ile 25 fişek ele geçirilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alacaşar yolunda uygulama yaptı.

Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 25 fişek ele geçirildi.

Araç sürücüsü K.Ş. (23) hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.