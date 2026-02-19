Nevşehir\'de Sahurda Mehter Coşkusu

Nevşehir'de vatandaşlar, sahura belediye mehter takımının marşlarıyla kalktı.

Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı, Mehmet Akif Ersoy ile Bekdik mahallelerinde sahur vakti marşlarla vatandaşları sahura kaldırdı.

Sokaklarda gezen mehter takımını vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından izledi.

Mehter takımına eşlik eden Belediye Başkanı Rasim Arı karşılaştığı vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Arı, gazetecilere, ramazan ayına kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bütün zaman dilimleri Nevşehir'de bir başka güzel ama ramazan daha güzel. Düne dair güzelliklerimizi günümüze yansıtmak istiyoruz. Bugün ilk sahurda başlayarak her hafta sonu bu şehrin insanlarını mehterle sahura kaldırıp nostaljiyi yaşamalarını ve manevi havaya renk katmayı arzu ediyoruz." dedi.