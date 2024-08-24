Nevşehir'de Tarım İşçileri ile Mahalleli Arasında Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Tarım İşçileri ile Mahalleli Arasında Kavga: 3 Yaralı

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Nevşehir'de tarım işçileri ile mahalleli arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Tartışmanın sopa, bıçak ve yumrukla kavgaya dönüştüğü olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

24.08.2024 03:19
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NEVŞEHİR'de, tarım işçileri ile mahalleli arasında çıkan sopa, bıçak ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde meydana geldi. Mahalleli ile tarım işçileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak, sopa ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada, E.B., M.S.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi  taş, sopa ve darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

?Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan ikisinin taburcu edildiği öğrenildi.

Nevşehir\'de Tarım İşçileri ile Mahalleli Arasında Kavga: 3 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Tarım İşçileri ile Mahalleli Arasında Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Tarım İşçileri ile Mahalleli Arasında Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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