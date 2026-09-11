Nevşehir'de terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı

Nevşehir'de, "sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen E.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Terör örgütünü destekleyici ve cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.