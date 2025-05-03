Nevşehir\'de Toprağa Gömülü Ceset Bulundu

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde, battaniyeye sarılıp toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu.

Karapınar beldesinde 1 Mayıs'ta hayvanlarını otlatan çoban, battaniyeye sarılı toprağa gömülmüş halde erkek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde cesedin, silahla karnından vurulması sonucu öldüğü tespit edildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.