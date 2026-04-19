Nevşehir\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Nevşehir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
L.Y'nin kullandığı 34 GA 640 plakalı otomobil, Nevşehir- Ürgüp kara yolu Ortahisar beldesi yakınında yolun dışına savrularak devrildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
