Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda seyir halinde olan Alican Ş. idaresindeki 50 AFV 694 plakalı otomobil, Ortahisar beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye devrildi.
Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alican Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
