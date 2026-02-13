Nevşehir'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Nevşehir'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

13.02.2026 22:46
Nevşehir'de devrilen otomobilde ağır yaralanan sürücü Alican Ş. hastanede hayatını kaybetti.

Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda seyir halinde olan Alican Ş. idaresindeki 50 AFV 694 plakalı otomobil, Ortahisar beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye devrildi.

Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alican Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Nevşehir, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
