Nevşehir'de yağışın ardından Yeşilöz köyü üzerinde gökkuşağı ve şimşek görüntülendi

Nevşehir'de yağışın ardından Yeşilöz köyü üzerinde gökkuşağı ve şimşek görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde öğleden sonra başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağışın ardından köy üzerinde beliren yarım daire şeklindeki gökkuşağı, evlerin üzerinde geride çakan şimşekle birlikte görüntülendi.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görüntülendi.
İlçeye bağlı Yeşilöz köyünde öğleden sonra başlayan sağanak aralıklarla etkisini sürdürdü.
Yağış sonrası köyün üzerinde beliren yarım daire şeklindeki gökkuşağı gökyüzünü renklendirirken aynı zamanda geride çakan şimşek de görüntüye yansıdı.
Gökkuşağı, evlerin üzerinde güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA
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