Nevşehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 77 Gözaltı
Nevşehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 77 Gözaltı

02.06.2026 15:16
28 ildeki eş zamanlı operasyonda 77 şüpheli yakalandı, 1,5 milyon lira ele geçirildi.

NEVŞEHİR merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda 77 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'yasa dışı bahis' soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından tespit edilen 107 şüpheli için 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 77 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Nevşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan internet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin yaklaşık 5 ay önce açıldığı, bu süre içinde yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, bahis sitelerinden sağlanan yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

