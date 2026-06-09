Nevşehir'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Nevşehir\'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
09.06.2026 20:10
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Nevşehir'de 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı, alınan tedbirlerle ulaşım normale döndü.

Nevşehir'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Cevher Dudayev Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda, aynı yönde seyir halinde olan Okan K. idaresindeki 50 AGE 388 plakalı, İbrahim Ö. yönetimindeki 38 APL 122 plakalı, Hakan A'nın kullandığı 55 DZ 084 plakalı ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen 16 BZG 327 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birinin çarptığı aydınlatma direği refüje devrildi.

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan bir kişi daha yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine, polis, sağlık, itfaiye ve MEDAŞ ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaynak: AA

Nevşehir, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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