Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan geçen ay 35 bin 532 yolcu seyahat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan geçen ay 35 bin 532 yolcu seyahat etti

Nevşehir Kapadokya Havalimanı\'ndan geçen ay 35 bin 532 yolcu seyahat etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda geçen ay 935 uçak trafiği gerçekleşti, 316 ton yük taşımacılığı yapıldı ve 35 bin 532 yolcuya uçuş hizmeti verildi. Bu yılın ilk üç ayında ise 94 bin 964 yolcuya hizmet veren havalimanında, aynı dönemde 2 bin 836 uçak trafiği ve 857 ton yük taşımacılığı gerçekleşti.

30.04.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan geçen ay 35 bin 532 yolcu seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda geçen ay 935 uçak trafiği gerçekleşti, 316 ton yük taşımacılığı yapıldı ve 35 bin 532 yolcuya uçuş hizmet verildi.

Bu yılın ilk üç ayında ise 94 bin 964 yolcuya hizmet veren Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda, aynı dönemde 2 bin 836 uçak trafiği ve 857 ton yük taşımacılığı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Nevşehir Kapadokya Havalimanı, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan geçen ay 35 bin 532 yolcu seyahat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
20:17 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı
19:31 Yok artık LeBron Yıldız basketbolcu, Lakers’tan servet kazanacak Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
19:07 Lübnan’da pizza restoranında patlama: 8 ölü, 2 yaralı Lübnan'da pizza restoranında patlama: 8 ölü, 2 yaralı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 20:45:34. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan geçen ay 35 bin 532 yolcu seyahat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement