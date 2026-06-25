Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti'ye katıldı

(ANKARA) - İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye yeni katılımlar oldu.

Siyasi hayatına AK Parti'de başlayan, daha sonra sağlık gerekçeleriyle istifa edip İYİ Parti'ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasım Arı, 8 Şubat'ta CHP'den istifa eden Mesut Özarslan ve dün CHP'den istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan bugün AK Parti'ye katıldı. Erdoğan, belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

Mesut Özarslan, rozetinin takılması için sahneye geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü.