Nevşehir Merkezli Fuhuş Operasyonu

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Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Çok sayıda konaklama kaydı ve 259 tanık ifadesinin ardından Nevşehir, Aksaray, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alınırken yüklü miktarda para ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.