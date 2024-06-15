Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de Hayvan Pazarlarında Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika
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Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de Hayvan Pazarlarında Yoğunluk Yaşandı

Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de kurbanlık hayvan almak isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu hayvan pazarlarında sıkı pazarlıklar yapıldı. Vatandaşlar, kurbanlıklarını seçtikten sonra kamyonetlerle alandan taşıdı. Ayrıca, bayrama hazırlık yapmak isteyenlerin yoğun olduğu iş yerleri ve ATM'lerde hareketlilik gözlendi. Trafik polisleri de kentteki işlek noktalarda ulaşımın aksamaması için görev yaptı. Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'deki hayvan pazarlarında da benzer bir yoğunluk yaşandı.

15.06.2024 16:41
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Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de hayvan pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Nevşehir'de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık almak için son günü bekleyenler Nevşehir Ticaret Borsası tarafından kurulan hayvan pazarında kurbanlıklarını seçti.

Hayvan pazarına gelen vatandaşlar, satıcılarla yaptıkları sıkı pazarlığın ardından hayvanlarını kamyonetlerle alandan taşıdı.

Öte yandan, bayrama hazırlık yapmak isteyenler, kuru yemiş, tatlı ve kıyafet satan iş yerleri ile ATM'lerin önünde yoğunluk oluştururken, bıçak ve baharat satan yerlerde de hareketlilik gözlendi.

Kentin işlek noktalarından Milli İrade, Lale, Atatürk ve Nar caddelerinde araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için görev yaptı.

Niğde

Niğde'de kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlarla besiciler arasında yaşanan sıkı pazarlıkların ardından kurbanlıklar sahiplerini buluyor.

Büyükbaş hayvan satıcısı Ramazan Ayyaman, AA muhabirine, pazarın hareketli ancak satışların durgun olduğunu söyledi.

Getirdiği 4 hayvandan 3'ünün satıldığını belirten Ayyaman, kalan bir hayvanını satmaya çalıştığını anlattı.

Küçükbaş hayvan satıcısı Ramazan Küçük de pazara getirdiği 60 hayvandan 45'ini sattığını belirtti.

Kırıkkale

Kurban Bayramı için farklı bölgelerden Kırıkkale'ye getirilen kurbanlıkların satışı, Arpalık Çukuru mevkisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü karşısına kurulan Belediye Açık Hayvan Pazarı'nda devam ediyor.

Hayvan satış noktasına gelerek bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile satıcılar arasında sıkı pazarlık yaşandı.

Yozgat

Yozgat Canlı Hayvan Pazarı'nda arife günü hareketliliği yaşandı.

Pazara gelen vatandaşlar yoğun geçen pazarlık sonunda kurbanlıklarını almanın mutluluğunu yaşarken, fiyatları yüksek bulanlar ise başka kurbanlık arayışına giriyor.

Besicilerden Mustafa Güler, pazara getirdiği 18 kurbanlıktan 15'ini sattığını söyledi.

Vatandaşlardan Ramazan Büyüksoy da 90 bin liraya büyükbaş kurbanlık aldıklarını, 4 kişi keseceklerini belirtti.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de kurbanlık fiyatlarının pazarın açıldığı günlere göre düştüğünü aktardı.

Açıkgöz, "Pazarda büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 70 bin lira ile 160 bin arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise 8 bin ile 12 bin lira arasında değişiyor. Pazar açıldığında kurbanlık hissesi 25 bin ila 27 bin arasında değişirken bugün 20 bin liraya kadar düştü." dedi.

Kırşehir

Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk oluştu.

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, AA muhabirine, pazarda 7 bin küçükbaş, 3 bin 500 büyükbaş hayvan bulunduğunu söyledi.

Çelik, "Küçükbaş hayvanlar 12-18 bin, büyükbaş hayvan hissesi 20-30 bin liradan satılıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla alıcı sayısının yüzde 15-20 düştüğünü fark ediyoruz. Bayramın birinci ve ikinci günü kalan hayvanlar da satılacaktır." dedi.

Çelik, sahte para ile ilgili denetimlerin de sürdüğünü, idari binadaki makinelerde paraları kontrol ettirdiklerini belirtti.

Küçükbaş hayvan satıcısı Fuat Polat da fiyatların 13-15 bin lira arasında olduğunu, geçen senelere göre arifenin bu sene daha hareketli geçtiğini söyledi.

Besici Sücaattin Arslan da büyükbaşta fiyatların 60 bin ile 140 bin lira arasında olduğunu ifade etti.

Sivas'tan gelen besici Can Demiral ise 20 hayvan getirdiklerini, şu anda ellerinde 12 kurbanlık kaldığını, bayramın birinci günü de satış yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de Hayvan Pazarlarında Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika
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