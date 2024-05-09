Ankara'da yaşayan 12 yaşındaki Hazal Ünal'ın Kapadokya'yı görme hayali gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da yaşayan 12 yaşındaki Hazal Ünal'ın Kapadokya'yı görme hayali gerçekleşti

Ankara\'da yaşayan 12 yaşındaki Hazal Ünal\'ın Kapadokya\'yı görme hayali gerçekleşti

Ankara'da yaşayan 12 yaşındaki Hazal Ünal, Kapadokya'yı görmek istediğini CİMER'e yazdı. Vali Ali Fidan tarafından davet edilen Hazal ve ailesi, bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri gezdi. Hazal, Vali Fidan'a teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.

09.05.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yaşayan 12 yaşındaki Hazal Ünal'ın Kapadokya'yı görme hayalini Nevşehir Valisi Ali Fidan gerçekleştirdi.

CİMER'e Kapadokya'yı görmek istediğini ancak ailesinin aracı ve yeterli imkanı olmadığını belirterek talepte bulunan Ankara Şehit Muzaffer Aydoğdu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Hazal, Vali Fidan tarafından ailesiyle kente davet edildi.

Annesi Bircan ve ablası Hacer Ünal ile Nevşehir'e gelen Hazal, bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri gezdi.

Hazal Ünal, gazetecilere, okulda mektup yazma dersi işledikten sonra CİMER'e Kapadokya özlemini anlatan mektup yazdığını, kısa sürede kendisine olumlu dönüş yapıldığını söyledi.

Makamında ziyaret ettikleri Vali Fidan'a mutluluğunu ilettiğini anlatan Hazal, "Kapadokya'ya uzun zamandır gelmek istiyordum, CİMER'e yazdım, Vali Bey de cevapsız bırakmadı. Sonra annemi telefonla aramışlar, birlikte buraya geldik. Burada turistik merkezlerin hepsini geziyoruz. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hacer Ünal da daha önce okul gezisi kapsamında ziyaret ettiği bölgeyi Valilik koordinesinde daha detaylı gezdiğini ifade ederek, "Burada müzeleri, kale ve yer altı şehirlerini gezdik. Kapadokya doğa harikası bir yer." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ali Fidan, Kapadokya, Nevşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da yaşayan 12 yaşındaki Hazal Ünal'ın Kapadokya'yı görme hayali gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 Türkiye İsrail’e yönelik kısıtlamaları gevşetti mi İsrailli bakanın iddiasına jet yalanlama Türkiye İsrail'e yönelik kısıtlamaları gevşetti mi? İsrailli bakanın iddiasına jet yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:42:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da yaşayan 12 yaşındaki Hazal Ünal'ın Kapadokya'yı görme hayali gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement