Nevşehir Valisi Fidan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı - Son Dakika
Nevşehir Valisi Fidan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

18.03.2026 10:23
Nevşehir Valisi Ali Fidan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Fidan mesajında, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zirveye ulaştığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin dönümünün birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

Bu zaferin, Türk milletinin iman, cesaret ve fedakarlıkla yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğuna dikkati çeken Fidan, "Çanakkale geçilmez" sözünün bu mücadelenin simgesi haline geldiğini belirtti.

Fidan, 111 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda kazanılan zaferin, düşman donanmasının üstün gücüne karşı milletin azim ve kararlılığıyla destanlaştığını ifade etti.

Cephede omuz omuza verilen mücadelenin tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Vali Fidan, "Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize olan vefa borcumuz, onları anmakla sınırlı değildir. Emanetlerine sahip çıkarak ülkemizi daha müreffeh ve daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 10:47:27.
