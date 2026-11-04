New Jersey'de ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi Hamawy, 12. bölgede kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

New Jersey'de ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi Hamawy, 12. bölgede kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AP'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat Adam Hamawy, New Jersey 12. bölgede Cumhuriyetçi Gregg Mele'yi geçerek Temsilciler Meclisi üyeliğini kazandı. Gazze'ye gönüllü giden plastik cerrah Hamawy, göreve başlamasıyla New Jersey'nin ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.

ABD Kongre ara seçimlerinde Gazze'ye gönüllü giden plastik cerrah Demokrat Adam Hamawy, New Jersey eyaletinde Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçilen ilk Müslüman oldu.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.

Buna göre Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi geçen Hamawy, eyaletin 12. bölgesinde koltuğu kazandı.

Filistinlilere desteğini açıkça ifade eden Hamawy, görevine başlamasıyla New Jersey'nin ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.

Mısır kökenli Hamawy, Filistin Amerikan Tabipler Birliği (PAMA) üyesi olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) organizasyonunda Nisan 2024'te Gazze'ye gönüllü doktor olarak gitmişti.

Kaynak: AA
New JerseyPolitikaPlastikGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi
Gülen Gözler’in küçük Hasret’i bakın şimdi ne yapıyor 49 yıl geçti Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor! 49 yıl geçti
Metroda yakalandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı
Şebnem Ferah konserinde “abla“ diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz... Şebnem Ferah konserinde "abla" diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz...
09:44
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
09:39
Trump’ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
Trump'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
09:11
Trump’ın seçim yenilgisi altına yaradı Fiyatlar yükseldi
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi
09:07
Deniz Undav yine rahat durmadı Bu kez Barış Alper’le kapıştı
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı
09:00
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
08:21
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 09:59:15. #.0.2#
SON DAKİKA: New Jersey'de ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi Hamawy, 12. bölgede kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android