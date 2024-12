New Jersey ve New York'ta Gizemli Dron İzlendi

Güncel

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde gözlemlenen ardından New York'ta da görülen "gizemli" dron görüntüleri ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

New York ve New Jersey valileri, bir süredir eyaletlerinde görülen "gizemli" insansız hava aracı (İHA) uçuşlarının araştırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

New York Valisi Kathy Hochul, insansız hava araçlarının en son dün gece Stewart Uluslararası Havalimanı civarında görülmesi üzerine güvenlik nedeniyle hava trafiğinin yavaşlatılmasından sonra, "Bu olay çok ileri gitti." diyerek tepki gösterdi.

Hochul, yaptığı açıklamada, New York Eyalet İstihbarat Merkezinden durumun araştırılmasını isterken, federal hükümetten de konuyla ilgili adım atma çağrısında bulundu.

Kongreden, eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerine dronlar üzerinde denetimi güçlendirecek daha fazla yetki verilmesi için ilgili yasaları görüşmesini isteyen Hochul, "Bu yetkiler eyalet ve yerel yetkililere verilinceye kadar, (Joe) Biden Yönetimi, kritik altyapımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak için New York ve çevresine ek federal kolluk kuvvetleri yönlendirerek devreye girmelidir." dedi.

Federal Havacılık Dairesi, New York kentinin yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Stewart Uluslararası Havalimanı civarında dün yerel saatle 21.30 sularında görülen dronlar sebebiyle iniş pistlerinin yaklaşık bir saat süreyle geçici olarak kapatıldığı bilgisini paylaştı.

New Jersey Valisi Phil Murphy de konuyla ilgili yerel bir TV kanalına yaptığı açıklamada, federal hükümetin "eyaletinin üzerinde uçan cisimler hakkında pek bir şey bilmiyor gibi görünmesine" şaşırdığını söyledi.

Murphy, bir süredir New Jersey'de gözlemlenen söz konusu dron uçuşlarını soruşturmak, bunlara karşı eyalet ve yerel yetkililere daha fazla federal kaynak ve yetki istemek için bu hafta Washington'a seyahat etmeyi planladığını bildirdi.

Haftalardır gizemi çözülemiyor

ABD Federal Havacılık İdaresine göre, New Jersey'de ilk "gizemli" dron görüntüleri 18 Kasım'da Morris ve Somerset ilçeleri üzerinde tespit edilirken, görgü tanıkları insansız hava araçlarının bisiklet veya küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu ifade etmişti.

Endişe kaynağı "gizemli" dronlar, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New Jersey'deki golf sahası üzerinde de tespit edilmiş, yerel yetkililer olası bir saldırı ihtimaline karşı bölgedeki uçuşlara kısıtlama getirmişti.

Sosyal medyada günlerdir paylaşılan "gizemli dron" görüntüleri halk arasında birçok soru ve tartışmalara neden olurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, bu hafta, New Jersey eyaletinde bir süredir uçan "gizemli dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde bir kanıt bulunmadığını belirtmişti.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh de söz konusu dronların ABD'nin doğu yakasına yakın bir bölgede, İran'a ait bir gemiden havalandırıldığı iddialarıyla ilgili, "Bunda hiçbir doğruluk payı yok." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkenin her yerinde gizemli İHA görüntüleri. Bu gerçekten hükümetimizin bilgisi olmadan mı oluyor? Sanmıyorum! Kamuoyuna açıklayın, hem de hemen. ya da onları düşürün." ifadelerine yer vermişti.