Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz

Özgür Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek; ''Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz'' dedi.

06.04.2025 17:59
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek; "Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz" çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara'da gerçekleşti. Tek aday olarak yarışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden genel başkanlığa seçildi.

MİTİNGDE KONUŞTU

Kurultayda genel başkan seçiminin sonra ermesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'daki mitingde konuştu. Özel, burada önemli mesajlar verdi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını eleştiren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Özel konuşmasında "Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlattık. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük Erdoğan'a da sandığı getirmesini söyledikleri 'Adayımı yanımda sandığımı önümde istiyorum' denen kampanyadır. Dünya siyaset tarihinin en büyük gensorusu; iktidara verilmiş en büyük güvensizlik oyu olacaktır. Başardığımızda Türkiye'deki seçmenlerin yarısından 1 fazlasının güvensizlik oyunu erken seçim talebini aldığımızda karşımızda gayrı meşru duruma düşmüş bir iktidar olacak.

Bu memlekette yarısından fazlasında imzaları alıp aynı dayanışma sandığı aynı Maltepe'deki mitingde aynı gece mitinglerindeki rekorlarda olduğu gibi bu cuntalaşmış iktidarın artık Türkiye'de istenmediğini dünyaya göstereceğiz."

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • barış özcan:
    Gereksiz, kukla başkan. 17 3 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    anlamadigim konu şu neden adam akılli aday bulamuyorsunuz ? illa bir hırsizi aday gösteriyorsunuz ? her sefer reisin kazanmasinin nedeni o halkda biliyor kimin kimdigini iktidardaki bazi isimler tarafindan reise kara leke degiyor acilen onlarin temizlenmesi lazim 13 3 Yanıtla
  • 220198:
    yav haci dayi ilminiz siyasetiniz yetmiyor mu kendinizi aklamaya.Eski genel baskaniniz bile calanin yuzune tukurulur diyor siz hala sandik su bu zaten herseye inanan kitleniz var adamlar acik acik Ataturke kufur etse rte yapay zekayla yaptirdi dicekler 9 0 Yanıtla
  • zeki kandiş:
    Boş adamlar boş işlerle uğraşır.özgür efendi bilki .şeçim 2028 mayıs ta adayına gelince gec o işleri en çokta sen istiyorsun eko nun içerde kalmasinı aha yazıyorum eko çikacak olsun kesin gizli tanık olursun 8 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Ya bırak sen şimdi Ekoyu aklamaya ve aday yapmaya.Yiyosa çık kendin aday olsana Özgür efendi. 8 0 Yanıtla
  • m.sertbas:
    bekle oğlum daha 3 sene var acelen ne öyle biz Reisten memnunuz daha yapacak çok iş var sen sıranı bekle o da gelirse tabi 7 0 Yanıtla
  • Ziya Tahtalı:
    adayınız sağlamsa durur vukaatlıise bilemem gerçi sağlam değilsiniz hepiniz de neyse hayırlısı bakalım küçük enişte sakin ol acele etme hızlı atın bxku seyrek düşermiş 1 1 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    Hakan Fidan' la başa çıkabilecek mi? 1 0 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Biz reisimizi seçtik az ötede oynayın 0 0 Yanıtla
  • Resul Bey:
    hani oğlum aday? hani oğlum sandık hani oğlum seçim? nerde laoo? 0 0 Yanıtla
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