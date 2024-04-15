New York Borsası Düşüşle Tamamlandı

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NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,65 azalarak 37.735,11 puana gerilerken, kayıp serisini 6'ncı güne taşıdı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,2 azalışla 5.061,82 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,79 kayıpla 15.885,02 puana indi.

İran'ın İsrail'e hafta sonu yaptığı saldırılar sonrasında İsrail'in yapacağı potansiyel misillemeye dair endişeler ve ABD'de artan tahvil faizlerinin baskı oluşturduğu pay piyasaları, artıda başladığı haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de perakende satışlar, martta yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren perakende satış verileri sonrasında, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,62'ye yükseldi.

Dolar endeksi de yenin zayıflaması ve Orta Doğu'da gerilimin artmasıyla kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, güçlü verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) "faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığı" yönündeki görüşünü desteklediğini belirtirken, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimali haziran için yüzde 20'lere, temmuz için yüzde 40'lara geriledi.

ABD Merkez Bankası New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda eksi 14,3 ile imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, "Faiz oranlarını daha normal seviyelere getirmek için bir noktada bir süreç başlatmamız gerekecek ve benim kanaatim bu sürecin muhtemelen bu yıl başlayacağı yönünde." ifadesini kullandı.

Williams, son enflasyon verilerini bir "dönüm noktası" olarak görmediğini ancak rakamların kendi görüş ve tahminlerini etkileyeceğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan Goldman Sachs, ilk çeyrekte gelirinin yüzde 16 ve net karının yüzde 28 arttığını bildirdi. Bankanın hisseleri, piyasa beklentilerini de aşan finansal sonuçları sonrasında yüzde 3'e yakın değer kazandı.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri ise çalışanlarının yüzde 10'undan fazlasını işten çıkaracağına dair haberler sonrasında yaklaşık yüzde 6 düşüş gösterdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketinin hisseleri de 21 milyonun üzerinde ek hisse senedi ihraç etmek için başvuruda bulunmasının ardından yüzde 18'in üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, küresel bazda akıllı telefon satışlarında Samsung yüzde 20,8'lik pazar payı ile Apple'ı geçerken, Apple hisseleri yüzde 2 düştü.