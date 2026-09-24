New York davasında Weinstein'a eski asistanına cinsel saldırıdan 15 yıl hapis verildi - Son Dakika
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New York davasında Weinstein'a eski asistanına cinsel saldırıdan 15 yıl hapis verildi

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Eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, New York'ta yeniden görülen davada eski yapım asistanına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası aldı. Geçen yıl jüri tarafından tek suçtan suçlu bulunan 74 yaşındaki Weinstein, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

ABD'li eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein, eski yapım asistanı Miriam Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı.

ABD basınındaki haberlere göre, New York'ta görülen davada Weinstein hakkında verilen karar, jüri tarafından geçen yıl suçlu bulunmasının ardından geldi.

Mağdur Haley duruşmada yaptığı açıklamada saldırının hayatı ve güvenlik duygusu üzerinde "yıkıcı bir etkisi" olduğunu söyledi.

74 yaşındaki Weinstein ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yargıç Curtis Farber, kararını açıklarken Weinstein'in sorumluluk kabul etmediğini belirterek yapım asistanı Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

Weinstein, Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan daha önce de yargılanmış ve 2020'de mahkum edilerek hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak New York'ta mahkeme, 2024'te Weinstein'in adil yargılanmadığına hükmederek söz konusu mahkumiyeti bozmuştu.

Yeniden görülen davada jüri, geçen yıl Weinstein'ı Haley'e yönelik cinsel saldırıyla ilgili tek bir suçtan mahkum etmişti.

Çok sayıda kadına tecavüz etmekle suçlanıyordu

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından birçok kadının uğradığı cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeToo" etiketiyle gündeme getirmesi dünyada kampanyaya dönüşmüştü.

"#MeToo" kampanyasıyla Weinstein, aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından tacizle suçlanmıştı.

Weinstein, New York Times gazetesinin haberiyle gündeme gelen taciz iddialarının ardından ortağı olduğu yapım şirketinin yönetim kurulunca görevden alınmıştı.

Kaynak: AA
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