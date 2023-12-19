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New York'ta Filistin'e destek gösterisi

ABD'nin New York kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 'Gazze'de ateşkes' çağrısı yapıldı. Filistin bayrağı ve pankartlar taşıyan yüzlerce gösterici, New York'taki Penn Tren İstasyonu'nda toplandı. Göstericiler, ABD hükümetine 'Gazze'de acil ateşkesi desteklemesi' çağrısında bulundu.

New York\'ta Filistin\'e destek gösterisi
19.12.2023 - 09:37,  Güncelleme: 09:39
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ABD'nin New York kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde " Gazze'de ateşkes" çağrısı yapıldı.

Filistin bayrağı ve pankartlar taşıyan yüzlerce gösterici, New York'taki Penn Tren İstasyonu'nda toplandı.

Trenin içinde ve istasyon salonunda "Özgür Filistin" sloganları atmaya devam eden göstericiler, ABD hükümetine "Gazze'de acil ateşkesi desteklemesi" çağrısında bulundu.

Polisin, tren istasyonuna bazı girişleri kapattığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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