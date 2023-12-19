09:35 •
Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir•
09:35 •
Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin•
09:31 • •
ABD'nin New York kentindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde " Gazze'de ateşkes" çağrısı yapıldı.
Filistin bayrağı ve pankartlar taşıyan yüzlerce gösterici, New York'taki Penn Tren İstasyonu'nda toplandı.
Trenin içinde ve istasyon salonunda "Özgür Filistin" sloganları atmaya devam eden göstericiler, ABD hükümetine "Gazze'de acil ateşkesi desteklemesi" çağrısında bulundu.
Polisin, tren istasyonuna bazı girişleri kapattığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › New York'ta Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika