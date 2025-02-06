New York'ta Mahkum Ölümü Cinayet Olarak Değerlendirildi - Son Dakika
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New York'ta Mahkum Ölümü Cinayet Olarak Değerlendirildi

New York'ta gardiyanların şiddeti sonucu ölen mahkum Robert Brooks'un ölümü cinayet olarak açıklandı.

06.02.2025 21:17
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ABD'nin New York eyaletindeki bir hapishanede geçen yıl aralıkta elleri arkadan bağlıyken gardiyanların şiddet uygulaması sonucu hayatını kaybeden mahkum Robert Brooks'un ölümü "cinayet" olarak kabul edildi.

New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı yazılı açıklama ile Brooks'un otopsi raporu sonucunu duyurdu.

Hochul, Onondaga İlçe Adli Tabibi'nin Brooks'un otopsisini gerçekleştirdiğini ve ölüm şekliyle ilgili bulguyu tespit ettiğini belirterek, olayı "korkunç, şok edici bir cinayet" olarak nitelendirdi.

Bu olayla ilgili cezai suçlamalar ve tutuklamalar yapılması gerektiğini vurgulayan Hochul, "Bu kınanacak şiddet eylemi, adalet sistemimizin tüm gücünü gerektiriyor. Brooks'un ailesi daha fazla gecikmeyi hak etmiyor." ifadelerini paylaştı.

43 yaşındaki Robert Brooks, 9 Aralık 2024'te eyaletin orta kesiminde bulunan Marcy Cezaevi'nde gözaltındayken elleri arkasından bağlı bir şekilde cezaevi memurları tarafından feci şekilde dövülmüş, kaldırıldığı hastanede ertesi gün hayatını kaybetmişti.

İlk raporda Brooks'un görevlilerle yaşadığı bir çatışmanın ardından öldüğü iddia edilirken, New York başsavcılık ofisi tarafından 27 Aralık'ta yayınlanan vücut kamerası görüntüleri gardiyanların şiddetini ortaya koymuştu.

Brooks'un ailesi olaya karışan 14 cezaevi memurunun yargılanması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York'ta Mahkum Ölümü Cinayet Olarak Değerlendirildi - Son Dakika

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