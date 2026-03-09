New York'ta Müslüman Karşıtı Gösteride Patlayıcı Girişimi

NEW New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin belediye konutu önünde düzenlenen Müslüman karşıtı gösteride patlayıcı maddeyle saldırı girişiminde bulunan iki genç için oluşturulan dava dosyası açıklandı.

New York Güney Bölge Mahkemesi savcıları, Mamdani'nin konutu önünde Müslüman karşıtı göstericilere saldırı girişiminde bulunan Türk uyruklu Emir Balat (18) ve Afganistan uyruklu İbrahim Kayumi'yi (19) "kitle imha silahları kullanmakla" suçladı.

Mahkemeye sunulan dava dosyasına göre, New York Belediye Başkanlığı konutu önünde düzenlenen protestoya patlayıcı madde getiren şüpheli iki genç, terör örgütü DEAŞ'tan etkilendiklerini söyledi.

Şüpheli gençlere ait araçta yapılan aramada bir fitil ve metal bir kutunun yanı sıra patlayıcı yapımında kullanılabilecek kimyasal maddelerin ve bileşenlerin yazılı bir listesinin ele geçirildiği bilgisi de dava dosyasında yer aldı.

Ayrıca dosyaya göre, TATP olarak bilinen ve eczanelerde satılan bazı malzemeleri karıştırarak elde edilebilen, darbeye ve ısıya çok duyarlı bir maddenin protestoda kullanılan el yapımı patlayıcı düzeneğe yerleştirildiği ortaya çıktı.

Gözaltında tutulan Balat ve Kayumi, "terör örgütüne maddi destek sağlamaya teşebbüs ve kitle imha silahı kullanma" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılmayı bekliyor.

AA görsel ekibi de alandaydı

Söz konusu saldırıdan dolayı AA görsel ekibinden Vural Elibol ve Selçuk Acar da olay yerinde görevleri esnasında tehlike yaşadı.

Elibol ve Acar, Balat ve Kayumi'nin İslam karşıtı göstericilere fırlattığı patlayıcı düzeneğin kendilerine doğru geldiğini ve ayaklarının önünden geçtiğini belirtti.

Olayın sıcaklığından ilk etapta tehlikenin boyutunu anlayamadıklarını ifade eden AA ekibi, söz konusu düzeneğin patlaması halinde kendileri dahil bazı basın mensuplarının yaralanabileceğine dikkati çekti.

Öte yandan, Adalet Bakanı Pam Bondi de ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundan yaptığı bir açıklamada, şüphelilere yönelik iddianameyi duyurdu.

Bondi, "DEAŞ'ın zehirli, Amerikan karşıtı ideolojisinin bu milleti tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Kolluk kuvvetlerimiz teyakkuzda kalmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.

6 kişi gözaltına alınmıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın affettiği 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışan isimler arasında yer alan Jake Lang, Müslüman karşıtı gösterileri ve Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimleriyle biliniyor.

Daha önce Müslüman toplumunun yaşadığı bölgelerde Kur'an-ı Kerim yakma girişimiyle gündeme gelen Jake Lang isimli kişi, dün etrafındaki küçük bir grup ile birlikte, New York Belediye Başkanlığı konutu önünde gösteri düzenlemek istemişti.

Lang ve etrafındakilere, civarda toplanan karşı bir grup tepki göstermiş, çıkan arbede sırasında bir kişinin patlayıcı bir cisim attığı görülmüştü.

New York Departmanı polislerine de (NYPD) cismi atan kişi dahil gösteride 6 kişiyi gözaltına almıştı.

NYPD Komiseri Jessica Tisch da sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, NYPD bomba imha ekibinin, dün protestoda ateşlenip kullanılan cihaz üzerinde ön analiz yaptığını ve bunun "ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek, el yapımı bir patlayıcı cihaz" olduğu sonucuna vardığını açıkladı.