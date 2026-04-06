ABD-İsrail\'den İran\'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Savaşta 38. gün geride kalırken karşılıklı saldırılar sürerken, ABD ve İsrail’in İran’ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentindeki Petrokimya Kompleksi’ni hedef aldığı bildirildi.

ŞİRAZ’DAKİ TESİSE SALDIRI DÜZENLENDİ

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın, Şiraz’a bağlı Mervdeşt İlçe Kaymakamlığına dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail güçleri ülkenin güneyinde yer alan Aseluye petrokimya tesislerinin ardından Şiraz’daki Petrokimya Kompleksi’ne de saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu tesisin küçük bir bölümünde hafif hasar oluştuğu aktarıldı.

ASELUYE’DE DE TESİSLER HEDEF ALINMIŞTI

Daha önce ABD ve İsrail’in İran’ın güneyindeki Aseluye bölgesinde bulunan Pars Özel Ekonomik Bölgesi’ne saldırı düzenlediği ve petrokimya üretim tesislerinde hasar meydana geldiği bildirilmişti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İran’da devlete ait Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi, saldırı sonrası tesislerde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada herhangi bir can kaybına ilişkin bilgi bulunmadığı ifade edildi.

ANLAŞMA TEKLİFİ SUNULDU AMA...

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından kapanan Hürmüz Boğazı için tehditler savuran Donald Trump, anlaşma yapmak ve kritik hattı açmak için İran'a verdiği süreyi uzattı. Washington yönetiminin 8 Nisan'a kadar süre tanıdığı Tahran, Boğaz'ı açmamakta ısrarcı. Tüm dünya gelişmeleri yakından takip ederken ABD ve İran'a 2 aşamalı anlaşma teklifi sunuldu.

İRAN'DAN TEKLİFE RET: GARANTİ İSTİYORUZ

İran Dışişleri Bakanı İsmail Bekayi, ateşkesi kabul etmek için savaşın tamamen sona erdirileceğine dair garanti talep ettiklerini belirterek "Geçici ateşkes teklifini reddediyoruz. Suçun devamı anlamına gelecektir" diyerek ABD'nin teklifini reddettiklerini açıkladı.

HAZIRLANAN PLANININ DETAYLARI

Hazırlanan plana göre; süreç iki aşamada ilerleyecekti. İlk aşamada tarafların ateşkes ilan etmesi, ikinci aşamada ise kapsamlı bir anlaşmaya varılması hedefleniyordu. Geniş kapsamlı bir barış sürecinin gerçekleştirilmesi için taraflara yaklaşık 20 günlük bir süre tanınıyordu. Nihai görüşmelerin İslamabad kentinde yüz yüze yapılması planlanıyordu.